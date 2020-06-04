السعودية تهدد الوافدين بطردهم من المملكة!

2020/06/04 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت السلطات السعودية، أن عقوبة الإبعاد من المملكة تنتظر المقيمين المخالفين للإجراءات الاحترازية وتدابير البروتوكولات الوقائية.وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، فجر الخميس، أن المخالف من المقيمين في المملكة لتلك الإجراءات سيتم “إبعاده ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه”.والبروتوكولات الوقائية هي التي تتعلق باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو […]

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