طرق بسيطة تكشف التنصت على هاتفك

2020/06/04 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن رئيس وكالة المعلومات والتحليلات في شركة ” تليكوم ديلي”، دينيس كوسكوف، أن البرامج والتطبيقات التي تم تحميلها على الجهاز دون علم الشخص، تكون مؤشرا على أنه يتم التنصت على الهاتف.وفي حديث مع مجلة “برايم”، قال كوسكوف إن إيقاف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ أو إعادة تشغيله تدل أيضا على أنه يتم التنصت […]

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