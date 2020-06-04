التحالف يدمر نفقاً فيه 12 داعشياً في مخمور

2020/06/04 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلن مسؤول محور قوات البيشمركة في كوير ومخمور تمكن طائرات قوات التحالف الدولي من تدمير نفق تستخدمه عناصر تنظيم داعش الارهابي كمخبأ، مبينا ان 12 داعشيا كانوا في النفق الذي اكتشفته قوات البيشمركة.وذكر بيان لمسؤول المحور سيروان بارزاني وتابعته ( المستقلة) اليوم الخميس انه بعد التنسيق مع قوات البيشمركة والعثور على نفق […]

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