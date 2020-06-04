فراغات حرارية تسيطر على الكوكب… العلماء يتوقعون اقتراب كارثة مناخية

2020/06/04 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن خبراء أوروبيون عن خبر غير سار، حيث اكتشفوا أن كارثة مناخية تنتظر كوكب الأرض في العقود المقبلة.ووفقا للعلماء، فقد تشكلت فراغات حرارية في الجزء الشمالي للكوكب، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ذوبان التربة الصقيعية خلال عملية تغير المناخ.ونتيجة لهذا الذوبان الهائل، يتم إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد […]

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