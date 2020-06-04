تعرف على القصة الكاملة لأحداث الناصرية،،الإطاحة بالمدراء تباعاً، “يد الحبوبي تسقط”،، والشرطة تعلق!

2020/06/04 | 19:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أحداث متسارعة في محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين، توجت بطلب إعفاء من مديرة مستشفى سوق الشيوخ الصيدلانية عاتقة جياد، بعد احداث اقتحام مديرية الصحة في المحافظة من قبل متظاهرين.واختار المتظاهرون في ساحة الحبوبي التصعيد باتجاه المدراء المحليين في المحافظة، بدأوا الزحف صوب مديرية الصحة واجبار الدكتور عبد الحسين الجابري على […]

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