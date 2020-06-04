العمل تعتزم تنفيذ خطة تنمية موسعة بالتنسيق مع بعثة البنك الدولي

2020/06/04 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عزم الوزارة تنفيذ خطة تنمية اجتماعية موسعة بالتنسيق مع بعثة البنك الدولي في العراق.واجرى الركابي اجتماعا مشتركا مع بعثة البنك الدولي في العراق بحضور مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض ، الخميس، وناقش معها المواضيع المتعلقة بدعم الوزارة ومساندتها في تنفيذ ستراتيجيتها في […]

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