2020/06/04 | 19:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة الحفر للمربد: لجأنا لتقليص النفقات وليس إنهاء اي عقد موظف بالأزمة الراهنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة الحفر للمربد: لجأنا لتقليص النفقات وليس إنهاء اي عقد موظف بالأزمة الراهنة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة الحفر للمربد: لجأنا لتقليص النفقات وليس إنهاء اي عقد موظف بالأزمة الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).