2020/06/04 | 19:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان تكشف للمربد بعض اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة ونواب الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تكشف للمربد بعض اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة ونواب الكاظمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تكشف للمربد بعض اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة ونواب الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).