2020/06/04 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كما بينت من قبل في مكانات اخرى, ان شعار السعادة الذي ترفعه احزاب شيوعية في منطقتنا هو شعار يكرس الواقع الحالي وهو بالتالي شعار رجعي او حتى انه يكرس القمع والقتل والفاشية.



فلو تناولنا مفهوم هذا الشعار من وجهة نظر محددة للتحليل النفسي, فسنرى انه ينسجم مع مفهوم الغريزة التي تهدف الى تحقيق زيادة في المتعة وتقليل في الالمMaximization of pleasure and minimization of displeasureهذا علما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعار الشيوعي في السعادة كصنو لغريزة الموت (والفاشية)! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشعار الشيوعي في السعادة كصنو لغريزة الموت (والفاشية)! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).