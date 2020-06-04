دور الذكاء فى استمرارية -عادل إمام- ونجوميته - رياض حسن محرم

2020/06/04 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم في سبعينات القرن الماضى علا صيت مجموعة من الدعاة على منابر بعض المساجد المشهورة فى مصر كالشيخ "احمد المحلاوى" بمسجد القائد ابراهيم بمحطة الرمل ، والشيخ "محمود عيد" بمسجد السلام بمحطة الهداية، والشيخ "ياسين رشدى" بمسجد المواساة "وجميعهم بالأسكندرية" وكذا فى باقى المحافظات وجلهم من الإخوان المسلمين"، وكان مسجد النور بمنطقة دير الملاك بالقاهرة قد تم احتكار منبره بواسطة الشيخ "عبد الحميد كشك"، الذى ص ......





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