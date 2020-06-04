بفيروس كورونا.. الشباب والرياضة تعلن وفاة معاون مدير دائرة التنسيق في الوزارة

2020/06/04 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، وفاة معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة بكورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه ” بكل اسف وحسرة تنعى وزارة الشباب والرياضة رحيل معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة فالح عودة بعد تدهور حالته الصحية من جراء اصابته بفيروس كورونا” […]

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