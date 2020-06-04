صحة ذي قار تسجل 12 حالة إصابة جديدة كورونا

2020/06/04 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت محافظة ذي قار، الخميس، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “نتائج الفحص المختبري اثبتت تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا تسعة منهم من قضاء سوق الشيوخ وثلاثة من مدينة الناصرية مركز المحافظة”.وأضاف الجابري انه “ومع تسجيل هذه الإصابات […]

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