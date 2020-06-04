2020/06/04 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المحطة المركبة في محافظة ذي قار أثير عبد الحسن، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي للوحدة التوليدية الأولى في محطة الناصرية المركبة الجديدة والتي تعمل بالغاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشغيل الوحدة التوليدية الأولى لمحطة الناصرية المركبة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشغيل الوحدة التوليدية الأولى لمحطة الناصرية المركبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).