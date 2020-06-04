بومبيو: قتالنا ضد داعش مستمر.. لا يمكن أن نرتاح

2020/06/04 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حثّ وزير الخارجية الامريكي اليوم الخميس، حلفاء واشنطن على زيادة التمويل لإنزال الهزيمة بتنظيم داعش رغم الأزمات التي تلاحق الموازنات المالية جراء الانهيار الاقتصادي المرتبط بتفشي وباء كورونا.وقادت الولايات المتحدة وإيطاليا اجتماعاً ضم 31 دولة لمناقشة محاربة المتطرفين، عُقد افتراضياً بسبب التدابير المتخذة لكبح انتشار الفيروس.وقتلت غارة أميركية العام الماضي زعيم التنظيم […]

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