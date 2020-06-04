2020/06/04 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في خطوة ربما لم تكن غريبة بالعراق، في بلد يعيش إرباكا في أغلب القطاعات، لكن هذه المرة وفي أقوى أزمة عالمية، هو إقدام الحكومة العراقية على تأخير رواتب موظفي وزارة الصحة حتى اليوم الخميس، الرابع من حزيران، خطوة أحزنت موظفي الصحة ووقفت عندهم كثيرا، وهم الآن يخوضون معركة البقاء ضد جائحة كورونا التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تكرّم “الجيش الأبيض” بتأخير رواتبهم حتى الرابع من حزيران!.. مسؤول بالصحة غاضب ويسرد قصص الألم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تكرّم “الجيش الأبيض” بتأخير رواتبهم حتى الرابع من حزيران!.. مسؤول بالصحة غاضب ويسرد قصص الألم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).