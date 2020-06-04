بالفيديو،، إطلاق نار اثناء حفل زفاف ببغداد

2020/06/04 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعاً مصوراً لحفل زفاف في العاصمة رغم إجراءات الحظر الوقائي.وبحسب الفيديو المتداول، لم يكتف المشاركون في حفل الزفاف الذي أقيم في حي الجامعة غربي بغداد، بل شهد إطلاق نار في الهواء.

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