والده: الكاظمي أمر بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في حادثة اغتيال ’’ثائر الطيب’’

2020/06/04 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

أكد والد الناشط المدني ثائر الطيب، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة اغتيال ولده، الذي قتل نهاية العام الماضي 2019 بمحافظة الديوانية.

وقال والد ثائر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه لبى اليوم "دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه، لغرض الاستفسار عن قظية اغتيال ابنه ثائر".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه بعد النقاش بشأن ملابسات قضية اغتيال ثائر، بتشكيل لجنه خاصة ومستقلة لمتابعة التحقيق وسبب التأخير الحاصل بكشف ملابسات العملية".

وفي 15 كانون الأول 2019، استهدفت "عبوة ناسفة" سيارة كان يستقلها الناشط ثائر كريم الطيب برفقة الناشط علي المدني، في محافظة الديوانية.

وكانت إصابة "الطيب" بليغة، ما أدت إلى وفاته في ليلة 24 كانون الأول، ليقوم بتشييعه أهالي الديوانية بالأعلام العراقية والهتافات ضدّ "القتلة".

وعلى خلفية انتشار الخبر، قطع محتجون غاضبون طريق "سريع محمد القاسم" وسط بغداد رافعين صورة الناشط المدني ثائر الطيب، فيما رفع المحتجون صور "الطيب" الذي التحق بأكثر من 500 متظاهر وناشط تم قتلهم، أو اغتيالهم منذ انطلاق تظاهرات في مطلع تشرين الأول 2019.

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بوفاة معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة، في وزارة الشباب والرياضة، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فالح عودة معاون مدير عام دائرة التنسيق و

بغداد اليوم- دهوك

اعلنت خلية الازمة في محافظءة دهوك، الخميس ، رفع حظر التجوال عن المحافظة بشكل كامل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن خلية الازمة في دهوك قررت رفع حظر التجوال في المحافظة وفتح كل الاماكن التي سمح بفتحها في الايام السابقة.

و

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وبذلك يصل عدد الاصابات المسجلة في العراق منذ دخول الفيروس إلى 8840 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسج

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