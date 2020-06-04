بيان من السفارة الامريكية في بغداد حول مقتل جورج فلويد

2020/06/04 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، الخميس، بيانا حول مقتل جورج فلويد، فيما بينت أن ...





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