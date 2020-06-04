ما بعد كورونا !

2020/06/04 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ مقتدى فاضل العبودي..الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ( خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة […]

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