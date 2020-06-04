المواطن غير ملتزم والحكومة لا تفهم حاجة الناس

2020/06/04 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ خليل ابراهيم العبيدي ..كشف وباء كورونا المزيد من عيوب مجتمعنا ، تلك العيوب المتوارثة منذ أجيال ، وفي مقدمة هذه العيوب ، هو الكره لكل الحكومات ، غير ان ما يؤسف له ، ان مجتمعنا لا يميز في الكراهية بين باطل الأمور وأحقها ، ان مناشدة الحكومة للناس للاعتكاف في البيت لا تشبه […]

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