نصيف تهاجم اتباع

2020/06/04 | 19:32 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

دعت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، اليوم، الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الى التدخل لردع افراد تابعين للحركة على خلفية الحديث حول الفساد في قرض تمويل مشروع الدواجن بمحافظة الديوانية وملف الأكشاك وذكر المكتب الإعلامي لنصيف، في بيان، انه في الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بال...

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