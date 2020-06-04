البرلمان التركي يُسقط عضوية نائبين كورديين وثالث من المعارضة

2020/06/04 | 19:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرّد البرلمان التركي نائبين مؤيدين للكورد وثالثا من حزب المعارضة الرئيسي من عضوية البرلمان يوم الخميس بعدما أصبحت اتهامات موجهة إليهم نهائية، مما أثار انتقادات حادة من حزبيهم.

والنواب المجردون من العضوية البرلمانية هم ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد وأنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

أعلن البرلمان القرارات بعدما أيدت محاكم الاستئناف إدانة بربر أوغلو بالكشف عن أسرار حكومية وإدانة جوفين وفارس أوغوللاري بالانتماء لمنظمة "إرهابية" في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وكتب كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على تويتر ”في هذا تجاهل للإرادة الوطنية.



سنواصل المعركة الديمقراطية لتحقيق العدالة والحصول على الحقوق وتطبيق القانون“.

وقال ساروهان أولوتش النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في كلمة بالبرلمان ”هذا سحق وسرقة لإرادة الناخبين والمواطنين الكورد“.

واتهمت الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي مرارا بأن له روابط بحزب العمال الكوردستاني المسلح الذي يحارب الدولة في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكوردية منذ عام 1984.



وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال جماعة "إرهابية".



وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الروابط.

ولدى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، 291 نائبا في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حاليا على 138 مقعدا بينما لحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعدا، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.

ويعتزم حزب العدالة والتنمية إقرار إجراءات في البرلمان مع حلفائه في حزب الحركة القومية اليميني من شأنها أن تؤثر على كيفية تنافس الجماعات السياسية في الانتخابات.



لكن هذه الخطط لن تتأثر بإسقاط العضوية عن النواب الثلاثة يوم الخميس.

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