لم يمهله سوى أيام.. نعي وزاري لمسؤول توفي إثر إصابته بالوباء القاتل

2020/06/04 | 19:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مدير عام في وزارة الشباب والرياضة إثر إصابته بكورونا (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

نعت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، مسؤولاً توفي إثر إصابته بفيروس "كورونا"، بعد إصابته قبل نحو أسبوعين.

قالت الوزارة إن الحالة الصحية لعودة تدهورت قبل أن يوافيه الأجل إثر إصابته بفيروس "كورونا"

وذكرت الوزارة في بيان، 4 حزيران/يونيو، "ننعى بكل أسف وحسرة رحيل معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة فالح عودة بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، أن "الأوساط الرياضية وموظفي وزارة الشباب والرياضة تلقوا نبأ وفاة عودة بمزيد من الألم، وبهذه المناسبة الحزينة، نعزي أنفسنا وجميع محبي الفقيد وأصدقائه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحمه الله برحمته الواسعة وألهم أهله الصبر والسلوان وأسكنه فسيح جنانه إنه نعم المولى ونعم القدير".

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