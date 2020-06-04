الموقف الوبائي في العراق: 672 إصابة جديدة.. و15 حالة وفاة

2020/06/04 | 19:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الخميس، مئات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة تسجبل 672 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 4 حزيران/يونيو، إجراء فحوصات على 11 ألف و960 نموذجًا في كافة المختبرات، وتسجيل 672 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد، توزعت كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 233

بغداد/ الكرخ: 60

مدينة الطب: 70

النجف: 18

البصرة: 28

السليمانية: 57

أربيل: 4

كربلاء: 50

واسط: 31

كركوك: 11

ديالى: 10

بابل: 18

ميسان: 42

الديوانية: 6

ذي قار: 12

المثنى: 19

الأنبار: 1

صلاح الدين: 2

وأكدت الوزارة تسجيل 15 حالة وفاة جديدة و243 حالة شفاء:

الشفاء:

بغداد/ الرصافة: 112

بغداد/ الكرخ: 45

النجف: 3

البصرة: 16

أربيل: 2

دهوك: 5

ديالى: 3

كربلاء: 32

كركوك: 2

واسط: 10

ميسان: 1

الديوانية: 2

المثنى: 7

صلاح الدين: 3

الوفيات:

بغداد/ الرصافة: 3

مدينة الطب: 5

السليمانية: 2

كربلاء: 1

البصرة: 1

ميسان: 1

واسط: 1

ديالى: 1

مجموع الإصابات: 8840

مجموع حالات الشفاء: 4338

الراقدين الكلي: 4231

الراقدين في العناية المركزة: 50

مجموع الوفيات: 271

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