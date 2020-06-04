البنك المركزي يبعث برسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب

2020/06/04 | 19:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: وليد الطائي وجه مجلس إدارة البنك المركزي رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاء فيها: تشير المادة (٦١): (ثانياً، سادساً، وسابعاً) من الدستور العراقي، إلى المسؤولية الرقابية لمجلس النواب، وهي مسؤولية تُمكن أعضاءه من مراقبة المؤسسات التنفيذية بجميع تشكيلاتها ومستوياتها، ومساءلتها على أدائها في أي وقت وعلى أي حال.وفقاً للدستور والقوانين.[…]

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