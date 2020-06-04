في عموم البلاد.. هيئة السياحة تعلن عزم الحكومة تأهيل 6500 موقع أثري

2020/06/04 | 19:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت هيئة السياحة في وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن عزم الحكومة تأهيل 6500 موقع أثري في عموم البلاد.وقال مدير عام هيئة السياحة في وزارة الثقافة محمد العبيدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “العراق بلد غني بالتراث القديم وبما يمتلكه من أماكن تاريخية وثقافية ودينية، ويقدر عدد المواقع الأثرية في […]

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