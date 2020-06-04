2020/06/04 | 19:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم الخميس الرابع من حزيران، عملية واسعة من قبل قيادة قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي لمطاردة الارهابيين وتدمير أوكارهم.المحاور: انطلقت العملية بأربعة محاور أساسية وهي: المحور الشمالي الذي انطلق من مدخل سرحم_ام الغزلان _شنشال الصغرى_شنشال الكبرى_صنيديج المحور الجنوبي الذي انطلق من مدخل قرية البومحمد باتجاه معسكر عائشة الإرهابي المحور الشرقي انطلق من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيجاز اليوم الثالث لعمليات “أبطال العراق – نصر السيادة” في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيجاز اليوم الثالث لعمليات “أبطال العراق – نصر السيادة” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).