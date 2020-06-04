اللجنة المالية تستبعد تمرير قانون الاقتراض من الخارج

2020/06/04 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد استبعدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تمرير قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي ، إن “قانون الاقتراض الخارجي واجه رفض نيابي داخل البرلمان خلال قراءته الأولى وقد يفشل تمريره خلال القراءة الثانية”، لافتا إلى إن “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمن فقرة بعدم الذهاب نحو الاقتراض الخارجي”.وأضاف أن “الحكومة تمتلك أبواب متعددة لتمويل الموازنة بعيدا عن الاعتماد على النفط بشكل أساسي”، مبينا أن “الاقتراض الخارجي خيار غير صائب وسيتسبب بارتفاع الديون المرتبة على العراق”.وتابع أن “جلسة السبت المقبل ستتضمن مناقش إيجاد بدائل غير نفطية لتعزيز الموازنة وتفادي العجز المتوقع”.واكد عضو لجنة العمل النيابية فاضل جابر، اليوم الخميس، أن الاقتراض الخارجي سيكون أخر خيارات الحكومة ومجلس النواب في تأمين رواتب الموظفين.

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