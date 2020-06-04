التعليم توجه باستئناف التقديم الى امتحان معادلة الشهادة للتخصصات الطبية

2020/06/04 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، باستئناف التقديم إلى امتحان معادلة الشهادة للتخصصات الطبية عبر مواقع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في جامعة بغداد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "الامتحان سيكون في شهر تموز المقبل وأن مدة التقديم التي سيعلن عن بدايتها قريبا ستكون شهرا واحدا فقط لتسجيل بيانات الطلبة".وأضاف أن "الامتحان يراعي عدد المحاولات التي قام الطالب بأدائها، بشرط أن لا تتجاوز الحد المسموح ويشمل الطلبة الحاصلين على كتاب امتحان من دائرة البعثات".

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