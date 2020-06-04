حرس الحدود: القبض على تاجر مخدرات حاول الخروج بلنج بحري في البصرة

2020/06/04 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الخميس، القاء القبض على تاجر مخدرات حاول الخروج بلنج بحري في محافظة البصرة.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة من استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائياً بتهمة تجارة المخدرات جنوبي البصرة”.واضافت، ان”المتهم حاول الخروج […]

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