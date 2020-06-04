التعليم توجه باستئناف التقديم على امتحان معادلة الشهادة للتخصصات الطبية

2020/06/04 | 19:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، باستئناف التقديم إلى امتحان معادلة الشهادة للتخصصات الطبية عبر مواقع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في جامعة بغداد.

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