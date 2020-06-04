صور| الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج عمليات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب

2020/06/04 | 20:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الخميس، نتائج 3 عمليات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في عدة مناطق من البلاد.

قال رسول إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عددًا من العمليات شمال وغربي البلاد

وقال رسول في بيان، 4 حزيران/يونيو، تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية شرعت، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وطيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، بواجبات نوعية في مناطق جُغرافية مُتفرقة من البلاد".

وأضاف رسول، أن أبطال الجهاز تمكنوا خلال العمليات من تزويد طائرات التحالف الدولي بمعلومات دقيقة عن تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية وأماكن اختبائهم، ووفق هذه المعلومات فقد نفذ طيران التحالف 26 ضربة جوية، أسفرت عن تدمير 46 كهفًا وقتل 19 عنصرًا من عصابات داعـش المُنهزمة في جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور".

وبين، أن قوات الجهاز "اعتقلت عنصرين من عصابات داعـش في قضاء الفلوجة، فيما شرعت قوة من الجهاز بواجب في وادي حوران التابع لمُحافظة الأنبار أسفر عن تدمير 3 مقرات تابعة لعصابات داعـش"، مؤكدًا أن "جهاز مكافحة الإرهاب سيبقى كما عرفه الشعب العراقي درع الوطن واليد الضاربة التي قصمت ظهر الإرهاب".

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