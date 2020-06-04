2020/06/04 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات بالعاصمة.وقال مدير اعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف قائد شرطة بغداد القت مفارز مخدرات الكرخ والتابعة لقيادة شرطة بغداد القبض على خمسة متهمين كل على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تعلن القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تعلن القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).