موظفون يحذرون من تحول مستشفى الهندية في كربلاء إلى بؤرة لفيروس كورونا

2020/06/04 | 20:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مجوعة من موظفي مستشفى الهندية العام، الخميس، من تحول المستشفى الى بؤرة لوباء كورونا نتيجة عدم فحص الملامسين بعد تسجيل 24 حالة إصابة بالفيروس.ونقل مصدر عن الموظفين قولهم إنه “بعد تسجيل ٢٤ اصابة من الموظفين بفيروس كورونا في مستشفى الهندية العام التابع لمحافظة كربلاء استغربنا من عدم قيام الادارة بفحص شامل للموظقين كونهم ملامسين للمصابين”.وأضافوا: “عندما طلبنا من مدير المستشفى واثق الحسناوي ان يجري فحصا على الموظفين باعتبار ذلك اجراء وقائيا خشية تحول المستشفى الى بؤرة للوباء رفض المدير واكد ان الفحص قد يؤدي الى اكتشاف اصابات كبيرة بالمستشفى وهذا يعني ارسالهم للحجر الصحي، اي افراغ المستشفى من الموظفين”.وتساءل الموظفون من “طريقة تعامل المدير معهم”، محذرين من أن “هذا الاجراء قد يؤدي الى تحول المستشفى الى بؤرة للوباء لان اغلب الموظفين والاطباء هم ملامسون للمصابين وهم ما زالوا يقدمون خدماتهم للمراجعين”.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في كربلاء، بتسجیل 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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