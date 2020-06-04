2020/06/04 | 20:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أفاد مصدر طبي، الخميس، بوفاة معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة، في وزارة الشباب والرياضة، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.وذكر المصدر ، إن "فالح عودة معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة بوزارة الشباب، توفي اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا قبل 10 ايام من الآن".وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وبذلك يصل عدد الاصابات المسجلة في العراق منذ دخول الفيروس إلى 8840 إصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مسؤول بوزارة الشباب والرياضة متأثرا باصابته بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مسؤول بوزارة الشباب والرياضة متأثرا باصابته بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).