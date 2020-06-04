الكاظمي: وجهنا بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات اغتيال المتظاهرين

2020/06/04 | 20:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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