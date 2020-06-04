حقوق الانسان تعلق على تأخر صرف رواتب الصحة : الرئاسات الثلاث في المقدمة!

2020/06/04 | 20:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علقت مفوضية حقوق الانسان في العراق، على تأخر صرف رواتب الكوادر الصحية مقارنة بالرئاسات الثلاث.وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة على "تويتر" ، اطلعت عليها " كلكامش برس" اليوم الخميس:" من أهم علامات إهتمام الحكومة بالكوادر الصحية والطبية ومنسبي وزارة الصحة ،ان رواتبهم في آخر القائمة، حسب توقيتات استلام الرواتب للوزارات في حين الرئاسات تأتي في المقدمة".الى ذلك قال مدير صحة بغداد الكرخ ، جاسب الحجامي ،على صفحته في فيسبوك : متوقع جداً و ليس غريبًا ان لا تصرف رواتب منتسبي الصحة قبل الجميع، تعودوا على ان يكونوا اول المضحين و آخر من تصرف رواتبهم.

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