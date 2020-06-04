افريقيا توفر معدات للكشف عن كورونا تكفي لـ 6 اشهر

2020/06/04 | 20:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الدول الإفريقية وفرت 90 مليونا من معدات الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد بما يكفي لستة أشهر.الدول الإفريقية توفر معدات فحص للكشف عن كورونا تكفي لـ6 أشهرالاتحاد الإفريقي يناشد مجلس الأمن مساعدة القارة في مواجهة كورونا وقال رئيس المراكز جون نكينغاسونغ: “نحن في حاجة […]

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