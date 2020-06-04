مدير صحة الكرخ يعلن عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/06/04 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الخميس، عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها الجغرافي بجانب الكرخ ببغداد اليوم هذا اليوم.وقال الحجامي في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا و المعلن عنها اليوم من قبل وزارة الصحة :-الغزالية/ 7 […]

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