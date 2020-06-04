مدينة أثرية في موريتانيا مهددة بالتلف

2020/06/04 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تيشيت او تي شئت اي هكذا اخترت..مدينة أثرية موريتانية يزيد عمرها عن التسعة قرون اشتهرت بمكانة علمية واقتصادية تشهد عليها حوليات مشهورة وأزيد من عشرة آلاف مخطوطة.كانت هذه المدينة التاريخية التي ادرجت على قائمة التراث العالمي للبشرية منذ العام 1989 وعلى مدى ثمانية عقود محطة رئيسية للقوافل التجارية العابرة للصحراء بين […]

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