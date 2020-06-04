الصحة البريطانية تعلن عن انخفاض في أعداد الوفيات الناجمة بفيروس كورونا

2020/06/04 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..رصدت بريطانيا اليوم الخميس، انخفاضا في أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مسجلة 176 حالة، عقب ارتفاع مطرد في عدد الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية.وذكّرت وزارة الصحة البريطانية في بيانات جديدة، بأن حصيلة وفيات الفيروس في المملكة المتحدة قد بلغت بذلك 39904 حالات.وتمثل هذه الحصيلة اليومية انخفاضا لمعدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا […]

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