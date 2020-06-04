2020/06/04 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن مفاجأة تتعلق بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ومستقبله هذا الصيف.ويعتبر لاوتارو (23 عامًا) هدفًا رئيسيًا لا غنى عنه لبرشلونة هذا الصيف، نفس الأمر بالنسبة للاعب الذي يحلم باللعب في كامب نو إلى جوار مواطنه ليونيل ميسي.وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن ريال مدريد لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع مارتينيز) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع مارتينيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).