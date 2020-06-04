حوار مع أندريه كونت سبونفيل حول كوفيد19 - زهير الخويلدي

2020/06/04 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "ينبغي على الفلاسفة أن يكفوا عن إعادة صياغة الذعر الناتج عن الفيروس"أندريه كونت سبونفيل هو كاتب فرنسي وأستاذ مبرز في الفلسفة ولد في باريس يوم 12 مارس 1952 وتلقى تعليمه في بانتيون بالسوربون سنة 1983 والتحق بالمدرسة العليا للأساتذة واشتغل على أبيقور وسبينوزا ومونتاني وألف عدد من الكتب والموسوعات وأصبح مستشارا باللجنة الوطنية الفرنسية للأيتيقا.



لقد جعل من السعادة وسيلة لطرد اليأس من قلب الانسان و ......





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