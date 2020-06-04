2020/06/04 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع بعدد من عائلات قتلى احتجاجات تشرين الاول/ أكتوبر 2019، ولاسيما من تعرض منهم للاغتيال.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “استمع الى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم ، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم (شهداء للوطن)”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي ذوي ضحايا الاحتجاجات “من الذين تم اغتيالهم”: الغدر ليس من شيم العراقيين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي ذوي ضحايا الاحتجاجات “من الذين تم اغتيالهم”: الغدر ليس من شيم العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).