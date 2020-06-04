بالتفاصيل،، كورونا يصل أعماق المناجم مهدداً ذهب العالم ويطيح بسياحة اليابان

2020/06/04 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تواجه صناعة الذهب العالمية مأزقاً قد يؤدي إلى أزمة في أسواق هذا المعدن النفيس قريباً، بعد رصد فيروس “كورونا” المستجد في أكبر منجم لتعدين الذهب في العالم.وتداول العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا أنباءً مفادها أن فيروس “كورونا” وصل إلى أكبر وأعمق منجم لتعدين الذهب في العالم، وهو منجم “إمبونينج” في […]

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