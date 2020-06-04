مهاجم أتلتيكو مدريد يدخل السجن ويغرم أكثر من نصف مليون يورو

2020/06/04 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت مصادر قضائية إسبانية اليوم الخميس، أن دييغو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، غرّم بنحو 543 ألف يورو بعد أن اعترف بالاحتيال على سلطات الضرائب بما يزيد عن مليون يورو.وحكم على كوستا البالغ 31 عاما بالسجن ستة أشهر، وتم تخفيف الحكم بعد الاتفاق مع مكتب المدعي العام إلى غرامة قدرها 36 ألف […]

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