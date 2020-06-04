الكاظمي لعوائل ضحايا الاحتجاجات: دماء ابنائكم لن تذهب سدى.. القانون سيقتص من كل المتورطين بدمائهم

2020/06/04 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عددا من عوائل ضحايا الاحتجاجات الجارية، فيما استمع إلى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم في القصر الحكومي، بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال، خلال المدة المنصرمة".

وبحسب البيان، "استمع الكاظمي الى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم (شهداء للوطن)".

وقال الكاظمي خلال اللقاء، إن "العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة الى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة".

وأضاف، إن "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن "صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي الى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح به مطلقاً".

وأكد أنه "وجّه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصياً هذه التحقيقات، واعداً عوائل الضحايا بأن دماء ابنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين".

ولفت رئيس الوزراء، إلى "تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ تشرين الأول عام 2019، وما رافقها من أعمال عنف أدّت الى استشهاد وجرح عراقيين من المتظاهرين و القوى الأمنية، وأن هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء، وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم".

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