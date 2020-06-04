مدير صحة الكرخ يعلن عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/06/04 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الخميس، عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها الجغرافي بجانب الكرخ ببغداد اليوم هذا اليوم.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا و المعلن عنها اليوم من قبل وزارة الصحة :-الغزالية/ 7 اصابات، المنصور / 3، الحرية/ 9 اصابات، الكاظمية/ 13 إصابة ، فيما سجلت التاجي /1 اصابة، الشعلة/ 1 اصابة، السيدية/ 1 اصابة، البياع/ 1 اصابة، الحارثية/ 1 اصابة، العطيفية/ 1اصابة، الدورة/ 4 اصابات، حي الفرات/ 1 اصابة، الرصافة/ 3 اصابة".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس (04 حزيران 2020)، تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 32 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال يوم واحد.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنها "رصدت 32 حالة وفاة جديدة جراء الوباء

بغداد اليوم-الديوانية

افاد مصدر طبي، الخميس (4 حزيران 2020) بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الديوانية، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس اليوم الى 8.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وفاة جديدة سُجلت، لمواطن من محافظة الديوانية م

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، الخميس (4 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، ليرتفع العدد المسجل اليوم الى 7 وفيات في عموم العراق، بينها حالتان في ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

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