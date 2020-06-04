2020/06/04 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الخميس، تم إيقاف التعامل مع الاقتراض الخارجي منذ عام 2019 و على الحكومة الاقتراض من البنك المركزي وإعادة تلك الأموال بعد استقرار أسعار النفط.واكد الصفار في حديث متلفز لقناة “العهد” ” لو تم استقطاع كل رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا لا تكفي لسد رواتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرر اللجنة المالية لـ”العهد” استمرار الحكومة بالاعتماد على النفط يشكل خطورة اقتصادية كبيرة على البلاد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرر اللجنة المالية لـ”العهد” استمرار الحكومة بالاعتماد على النفط يشكل خطورة اقتصادية كبيرة على البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).