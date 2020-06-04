2020/06/04 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائممقام سوق الشيوخ المهندس حسين فرج الحسناوي، اليوم الخميس، عن تسجيل قضاء سوق الشيوخ 34 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد في مناطق متفرقة من قضاء سوق الشيوخ(حي الشهداء والحي العسكري والحسائية).وقال الحسناوي في بيان تلقته “العهد نيوز” انه بناءا على الفحوصات المختبرية للعينات والمساحات للاشخاص الملامسين التي أجرتها دائرة صحة ذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سوق الشيوخ في ذي قار يعلن تسجيل 34 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سوق الشيوخ في ذي قار يعلن تسجيل 34 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).